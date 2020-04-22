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Son dakika: İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten (Kovid-19) 172 ölüm

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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İSVEÇ’TE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN 172 ÖLÜM

Son dakika haberine göre; ’te () nedeniyle son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 1937’ye çıktı.

'te bir günde 172 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1937'ye yükseldi.

Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 682 artarak, 16 bin 4'e çıktı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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