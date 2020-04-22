Son dakika: İngiltere'de koronavirüs bilançosu: 24 saatte 759 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100’e yükseldi. 980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823 ve 759 olarak kayıtlara geçti.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 17 bin 341'den 18 bin 100'e, vaka sayısı 4 bin 451 artarak 133 bin 495'e çıktı.
Son 24 saatte 13 bin 522 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 411 bin 192'ye, tekrarlar ile de 559 bin 935'e yükseldi.
980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823 ve 759 olarak kayıtlara geçti.
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.
Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'de 24 saatlik bilanço açıklandı!
- Virüsten kaçtı adada mahsur kaldı!
- ABD'deki doktor anlattı: Daha önce gördüğüm...
- Suudi Arabistan ve BAE'de korkutan bilanço!
- ABD'de korkutan corona uyarısı: İkinci dalga...
- Koronavirüs nedeniyle boşalan sokaklarda penguenler geziyor
- İsveç’te son 24 saatte koronavirüsten 172 ölüm
- Almanya'da koronada ölen Türklerin sayısı 100 oldu
- Hafter güçleri yine sivilleri vurdu: 3 yaralı
- Hollanda son rakamı açıkladı! 24 saatte...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?
- e-Devlet 1.000 TL pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? 3. faz sosyal yardım başvuru şartları neler?
- 2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...
- Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahur ve iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Ramazan imsakiyesi
- Son dakika: Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Ziya Selçuk tarih verdi! Okullar Mayıs'ta açılacak mı? Yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- KPSS 2020/6 tercih kılavuzu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu