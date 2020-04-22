Son dakika: İran'dan askeri hamle! Uzaya fırlattı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, askeri uydu taşıyan roketin Kebir Çölün'den başarılı bir şekilde fırlatıldığını duyurdu. "Nur" adı verilen askeri uydunun, yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı açıklandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Nur" adı verilen askeri uydunun "Kasıd" (Haberci) adlı uydu taşıyıcı roketle sabah saatlerinde uzaya fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, yer küreden 425 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleşme aşamasının başarıyla sonuçlandığı aktarılan uydunun, İran'ın yörüngedeki ilk askeri uydusu olduğu ifade edildi.
SON YILLARDAKİ DENEMELER BAŞARISIZ OLMUŞTU
İlk yerli üretim uydusunu Şubat 2009'da uzaya gönderen İran, daha sonraki yıllarda uzaya birçok uydu fırlattı ancak bunların uzayda kalma süresi kısa oldu. İran, geçen yıl ocak ayında uzaya fırlattığı bir uydunun yörüngeye yerleştirilme aşamasının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.
Son olarak 9 Şubat'ta "Zafer" adlı gözlem uydusunu uzaya fırlatan İran, taşıyıcı roketin istenen hıza ulaşamaması nedeniyle uydunun yörüngeye yerleşemediğini duyurmuştu.
ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu savunuyor.
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