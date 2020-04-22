Almanya'dan skandal adım! Salgın döneminde ırkçılık virüsüne özel izin verdiler
Almanya'da İslam karşıtı örgüt olan PEGİDA grubu, tüm dünyanın salgınla mücadele tedbirleri gereği evlerine kapandığı şu dönemde özel izin alarak eylem yapmak istedi. Irkçı grubun bu skandal adımına Almanya'da tepkiler çığ gibi büyüyünce, eylemin 15 kişiyle sınırlandırılmasına karar verildi.
Almanya'da İslam ve göçmen karşıtı "Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşın Dresden kentinde özel izin ile gösteri yaptığı bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dresden kentinde gösterilere ilişkin kararı veren daire, PEGIDA üyelerinin müracaatı üzerine en fazla 80 kişinin katılımıyla 30 dakika süreyle aşırı sağcıların eylem yapmasına özel izin verdi.
KATILIMA SINIRLANDIRMA
Bu karara, aralarında Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert'in de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Hilbert'in girişimiyle yapılan yasal inceleme sonucunda katılımcı sayısı 15 ile sınırlandırıldı. Neumarkt Meydanı'nda akşam 15 aşırı sağcının yaptığı eylemde yaklaşık 250 polis görev aldı. Salgın öncesi her pazartesi eylem yapan PEGİDA üyeleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir süredir gösteri düzenlemiyordu.
ANLAŞILIR DEĞİL
Belediye Başkanı Hilbert, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle günlük hayattaki kısıtlamalara rağmen gösteriye 80 kişinin katılımına izin verilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını belirtti. Hilbert, eyleme katılımın 15 kişi ile sınırlandırılmasına ilişkin de "Örneğin din özgürlüğü çerçevesinde toplu ibadetler de 15 kişi ile sınırlandırıldığı için bu düzenleme bana daha makul geldi" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 11 Eylül itirafı! Suçu eski ABD başkanına attılar
- Dünya Tesla Cybertruck iddiasını konuşuyor
- Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
- Küresel güçlerin virüsle birlikte çöküşü başladı!
- Kim Jong-Un öldü mü?
- Rusya'da koronavirüs vakasında artış!
- ABD corona virüse teslim oldu! Ölü sayısı 42 bini geçince...
- İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 21.717 oldu
- İngiltere için yarın tarihi bir gün olacak!
- İran'dan askeri hamle! Bu defa başardılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?