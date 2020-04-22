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Almanya'dan skandal adım! Salgın döneminde ırkçılık virüsüne özel izin verdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SALGIN DÖNEMİNDE IRKÇILIK VİRÜSÜNE ÖZEL İZİN VERDİLER

'da İslam karşıtı örgüt olan PEGİDA grubu, tüm dünyanın salgınla mücadele tedbirleri gereği evlerine kapandığı şu dönemde özel izin alarak eylem yapmak istedi. Irkçı grubun bu skandal adımına Almanya'da tepkiler çığ gibi büyüyünce, eylemin 15 kişiyle sınırlandırılmasına karar verildi.

'da İslam ve göçmen karşıtı "Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar" () hareketi üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşın kentinde özel izin ile gösteri yaptığı bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dresden kentinde gösterilere ilişkin kararı veren daire, PEGIDA üyelerinin müracaatı üzerine en fazla 80 kişinin katılımıyla 30 dakika süreyle aşırı sağcıların eylem yapmasına özel izin verdi.

KATILIMA SINIRLANDIRMA
Bu karara, aralarında Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert'in de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Hilbert'in girişimiyle yapılan yasal inceleme sonucunda katılımcı sayısı 15 ile sınırlandırıldı. Neumarkt Meydanı'nda akşam 15 aşırı sağcının yaptığı eylemde yaklaşık 250 polis görev aldı. Salgın öncesi her pazartesi eylem yapan PEGİDA üyeleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir süredir gösteri düzenlemiyordu.

ANLAŞILIR DEĞİL
Belediye Başkanı Hilbert, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle günlük hayattaki kısıtlamalara rağmen gösteriye 80 kişinin katılımına izin verilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını belirtti. Hilbert, eyleme katılımın 15 kişi ile sınırlandırılmasına ilişkin de "Örneğin din özgürlüğü çerçevesinde toplu ibadetler de 15 kişi ile sınırlandırıldığı için bu düzenleme bana daha makul geldi" ifadesini kullandı.

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