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Almanya'da maske takma zorunluluğu ülke genelinde uygulanacak

Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland ve eyaletlerinde bugün salgınla mücadele çerçevesinde toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması kararı alınmasının ardından Bremen eyaleti de cuma günü bu şekilde bir karar alacağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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ALMANYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU ÜLKE GENELİNDE UYGULANACAK

Daha önce diğer 11 eyalette benzer kararlar alınmıştı. Pazartesi gününden beri Saksonya eyaletinde yürürlükte olan maske takma zorunluluğu böylelikle yakın zamanda ülke genelinde uygulanacak.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde 29 Nisan, Thüringen eyaletinde 24 Nisan'dan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

Brandenburg ve eyaletlerinde sadece toplu taşıma araçlarında ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması isteniyor.

Eyaletlerden yapılan açıklamalarda burun ve ağız bölgesini kapatmak için atkı veya herhangi bir kumaşın da yeterli olacağı ifade edildi.

'da maske takma zorunluluğu ilk kez 6 Nisan'da Thüringen eyaletindeki Jena kentinde getirilmişti.

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izmir ballikuyu abidin izmir ballikuyu abidin

alman medyasinin yüzde doksani yahudi asilli almanlarin elindedir bunlar her firsat da her konuda iyi olsun olmasin Dogru olsun olmasin türkiyeyi erdogani akp yi elestirmede bbirbirleri ile yaris ediyo cünkü bunlar devamli sürekli pkk dan ve fetöden bu yayinlari icin cift rakamli milyonlarca euro para aliyorlar konuya dönmek gerekirse almanlar türkiyenin daha önce almis oldugu önlemleri türkiyenin arkasindan nal toplayarak sonradan aliyo

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cevapla 22.04.2020 21:53
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