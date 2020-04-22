Almanya'da maske takma zorunluluğu ülke genelinde uygulanacak

Daha önce diğer 11 eyalette benzer kararlar alınmıştı. Pazartesi gününden beri Saksonya eyaletinde yürürlükte olan maske takma zorunluluğu böylelikle yakın zamanda ülke genelinde uygulanacak.

Ülkenin kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde 29 Nisan, Thüringen eyaletinde 24 Nisan'dan itibaren maske takmak zorunlu olacak.

Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde sadece toplu taşıma araçlarında ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması isteniyor.

Eyaletlerden yapılan açıklamalarda burun ve ağız bölgesini kapatmak için atkı veya herhangi bir kumaşın da yeterli olacağı ifade edildi.

Almanya'da maske takma zorunluluğu ilk kez 6 Nisan'da Thüringen eyaletindeki Jena kentinde getirilmişti.