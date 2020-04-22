Almanya'da maske takma zorunluluğu ülke genelinde uygulanacak
Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Saarland ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde bugün salgınla mücadele çerçevesinde toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması kararı alınmasının ardından Bremen eyaleti de cuma günü bu şekilde bir karar alacağını duyurdu.
Daha önce diğer 11 eyalette benzer kararlar alınmıştı. Pazartesi gününden beri Saksonya eyaletinde yürürlükte olan maske takma zorunluluğu böylelikle yakın zamanda ülke genelinde uygulanacak.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Schleswig-Holstein eyaletinde 29 Nisan, Thüringen eyaletinde 24 Nisan'dan itibaren maske takmak zorunlu olacak.
Brandenburg ve Berlin eyaletlerinde sadece toplu taşıma araçlarında ağız ve burun bölgesinin kapalı tutulması isteniyor.
Eyaletlerden yapılan açıklamalarda burun ve ağız bölgesini kapatmak için atkı veya herhangi bir kumaşın da yeterli olacağı ifade edildi.
Almanya'da maske takma zorunluluğu ilk kez 6 Nisan'da Thüringen eyaletindeki Jena kentinde getirilmişti.
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alman medyasinin yüzde doksani yahudi asilli almanlarin elindedir bunlar her firsat da her konuda iyi olsun olmasin Dogru olsun olmasin türkiyeyi erdogani akp yi elestirmede bbirbirleri ile yaris ediyo cünkü bunlar devamli sürekli pkk dan ve fetöden bu yayinlari icin cift rakamli milyonlarca euro para aliyorlar konuya dönmek gerekirse almanlar türkiyenin daha önce almis oldugu önlemleri türkiyenin arkasindan nal toplayarak sonradan aliyocevapla 22.04.2020 21:53
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