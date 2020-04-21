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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde 660 binden fazla kişi koronavirüsü yendi

Son dakika: Dünya genelinde 660 binden fazla kişi koronavirüsü yendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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660 BİNDEN FAZLA KİŞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Son dakika haberleri... salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 660 bini aştı.

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 660 bini aştı.

Detaylar gelecek...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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