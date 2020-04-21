Son dakika: Dünya genelinde 660 binden fazla kişi koronavirüsü yendi
Son dakika haberleri... Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 660 bini aştı.
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 660 bini aştı.
Detaylar gelecek...
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