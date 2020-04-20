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Son dakika: İran'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 91 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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İRAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: SON 24 SAATTE...

Son dakika haberi...'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 5 bin 209'a yükseldi.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 209'a çıktı.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 91 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 5 bin 209'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1294 artarak 83 bin 505'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 389'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 59 bin 273 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından tüm ülkeye yayılmıştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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