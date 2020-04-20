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Afganistan'da bombalı saldırı: 6 sivil öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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O ÜLKEDE BOMBALI SALDIRI: 6 SİVİL ÖLDÜ

'ın Paktika vilayetinin ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

203. Tander Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, basına yaptığı açıklamada, ilçesinin Merge köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mumand, saldırıdan 'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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