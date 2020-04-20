Afganistan'da bombalı saldırı: 6 sivil öldü
Afganistan'ın Paktika vilayetinin Barmal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.203. Tander Kolordu Komutanlığı Sözcüsü İmal Mumand, basına yaptığı açıklamada, Barmal ilçesinin Merge köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Mumand, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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