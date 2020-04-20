20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 115 kişi öldü

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 115 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.04.2020
ABONE OL
BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE 115 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi... ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.

yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654'e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan , "'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 19 Nisan Pazar SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA KORONAVİRÜSTE SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI | 19 NİSAN PAZAR
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA