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İngiltere'den Pakistan'a 2,67 milyon sterlinlik koronavirüsle mücadele desteği

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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İNGİLTERE'DEN PAKİSTAN'A 2,67 MİLYON STERLİNLİK KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DESTEĞİ

'nin İslamabad Büyükelçisi Christian Turner, ülkesinin 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 2,67 milyon sterlinlik destek vereceğini duyurdu.

Twitter hesabından virüsün yayılım yönünün belirlenmesi ve Kovid-19'a yakalananların tedavisi için 'nin 'a destek vereceğini duyuran Turner, 2,67 milyon sterlinlik yardımın toplumun salgınla ilgili yeterli bilgiye ulaşabilmesi için de kullanılacağını kaydetti.

- Çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım

Yardımın detaylarını paylaşan büyükelçilik, İngiltere'nin 2,67 milyon sterlinlik destek yanında özellikle virüsün etkilediği bölgelerde, çekirge istilasına uğrayan çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım yapılacağını da duyurdu.

Açıklamada 2,67 milyon sterlinlik yardımın Dünya Sağlık Örgütü üzerinden Pakistan'a ulaştırılacağı belirtilirken, 27 kentte bulunan test ve tedavi merkezlerinin geliştirilmesi için harcanacağı da ifade edildi.

Yapılacak 1 milyon sterlinlik yardım da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü üzerinden Pakistan'a ulaştırılacak.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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