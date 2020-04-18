İngiltere'den Pakistan'a 2,67 milyon sterlinlik koronavirüsle mücadele desteği
İngiltere'nin İslamabad Büyükelçisi Christian Turner, ülkesinin Pakistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine 2,67 milyon sterlinlik destek vereceğini duyurdu.
Twitter hesabından virüsün yayılım yönünün belirlenmesi ve Kovid-19'a yakalananların tedavisi için İngiltere'nin Pakistan'a destek vereceğini duyuran Turner, 2,67 milyon sterlinlik yardımın toplumun salgınla ilgili yeterli bilgiye ulaşabilmesi için de kullanılacağını kaydetti.
- Çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım
Yardımın detaylarını paylaşan büyükelçilik, İngiltere'nin 2,67 milyon sterlinlik destek yanında özellikle virüsün etkilediği bölgelerde, çekirge istilasına uğrayan çiftçilere destek için 1 milyon sterlinlik ek yardım yapılacağını da duyurdu.
Açıklamada 2,67 milyon sterlinlik yardımın Dünya Sağlık Örgütü üzerinden Pakistan'a ulaştırılacağı belirtilirken, 27 kentte bulunan test ve tedavi merkezlerinin geliştirilmesi için harcanacağı da ifade edildi.
Yapılacak 1 milyon sterlinlik yardım da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü üzerinden Pakistan'a ulaştırılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump, New York Valisi'ne sert çıktı: Sesini kes
- İspanya'da son rakam açıklandı: 20 bini aştı
- Nobel ödüllü doktordan ürküten açıklama!
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
- ABD'de flaş koronavirüs önerisi! ''Test sayısı 3 katına çıkarılsın''
- Libya'da sıcak gelişme! Kent merkezine yaklaştılar
- ABD paylaştı! İşte o anlar
- İran'da ölenlerin sayısı 5 bini geçti
- İtalya'da son 24 saatte 482 ölüm
- O ülkede acı rakam!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
- Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?