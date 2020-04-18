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ABD'de flaş koronavirüs önerisi! ''Test sayısı 3 katına çıkarılsın''

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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ABD'DE FLAŞ KORONAVİRÜS ÖNERİSİ! ''TEST SAYISI 3 KATINA ÇIKARILSIN''

Son dakika haberi... 'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.

medyasındaki haberlere göre, uzmanlar, ABD'de günlük Kovid-19 test sayısının 3 katına yani 500 bin ila 700 bine ��ıkarılmadan alınan önlemlerin kaldırılmamasını tavsiye etti.

Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Başkan , önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.

Bu kapsamda, bazı eyaletler, Kovid-19'la mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.

Ülkede günde ortalama 146 bin test yapılıyor, bugüne kadar yapılan test sayısı 3,5 milyonu geçti.

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