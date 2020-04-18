ABD'de flaş koronavirüs önerisi! ''Test sayısı 3 katına çıkarılsın''
Son dakika haberi... ABD'de bazı eyaletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanırken uzmanlar, yapılan test sayısının 3 katına çıkarılmadan tedbirlerin gevşetilmemesini önerdi.
ABD medyasındaki haberlere göre, Harvard Üniversitesinden uzmanlar, ABD'de günlük Kovid-19 test sayısının 3 katına yani 500 bin ila 700 bine ��ıkarılmadan alınan önlemlerin kaldırılmamasını tavsiye etti.
Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD'de, Başkan Donald Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.
Bu kapsamda, bazı eyaletler, Kovid-19'la mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor.
Ülkede günde ortalama 146 bin test yapılıyor, bugüne kadar yapılan test sayısı 3,5 milyonu geçti.
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