DHMİ Genel Müdürü Keskin'den Atatürk Havalimanı açıklaması
Atatürk Havalimanı'nda yapımına hızla devem edilen hastane inşaatı ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Genel havacılık ve kargo operasyonları 05/23 pistinden Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleşiyor" dedi.
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan 1000 yataklı hastanenin inşaatını gezdi.
"UÇUŞ EMNİYETİ VE HAVACILIK GÜVENLİĞİNDEN TAVİZ VERİLMİYOR"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Keskin, "Türk havacılığının gelişimindeki tarihi misyonunu tamamlayıp hizmet nöbetini dünyanın yeni havacılık merkezi İstanbul Havalimanına devreden Atatürk Havalimanında pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyan Sahra Hastanesi inşaat çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Genel havacılık ve kargo operasyonları 05/23 pistinden Annex-14 standartlarına uygun bir şekilde, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleşiyor" dedi.
UÇAKLARA PARK HİZMETİ VERİLİYOR
İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen büyük göçün ardından pistlerin kullanılmadığını ifade eden Keskin açıklamalarına şöyle devam etti;
"İstanbul Havalimanı'ndaki pistler ile aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor. Hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulunduk."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
- Fransa'da 24 saatte 642 can kaybı
- ABD'de flaş koronavirüs önerisi! ''Test sayısı 3 katına çıkarılsın''
- Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti
- İlaç kartelleri koronavirüs salgınının neresinde? 500 milyar dolar hedefliyorlar
- İngiltere'den Pakistan'a 2,67 milyon sterlinlik koronavirüsle mücadele desteği
- İtalya'da son 24 saatte 482 ölüm
- İngiltere'de sağlıkçılara skandal çağrı!
- Libya'da, Hafter'e çok ağır darbe!
- Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
- Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?