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Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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ALMANYA'DA KOVİD-19 NEDENİYLE 8 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... 'da son 24 saatte 8 Türk'ün daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hamburg'da vefat eden İdris Aytaç ile Hüseyin Dinç'in dünür oldukları bilgisi de paylaşıldı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Söz konusu ölümlerin ardından 'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 79'a yükseldi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412'ye çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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