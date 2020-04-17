Trump'ın eski avukatı Michael Cohen koronavirüs nedeniyle cezaevinden çıkacak
Trump'ın seçim kampanyasına yönelik soruşturmada yalan söylemek ve vergi kaçırmaktan cezaevinde bulunan eski avukatı Michael Cohen, koronavirüs salgını nedeniyle hapishaneden çıkacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hapishaneden çıkartılacağı bildirildi.
Konuyla yakından ilişkili bir kişi tarafından Associated Press'e yapılan açıklamada, Cohen'in kaldığı cezaevinde görülen salgın nedeniyle 14 günlük karantinadan sonra cezasının geri kalanını evinde tamamlayacağı belirtildi.
Cohen'in şu an kaldığı Otisville'deki federal hapishanede 14 mahkumun ve 7 görevlinin virüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.
Geçen yıl mayısta cezaevine giren Cohen'in Kasım 2021'de salıverilmesi planlanıyordu.
BİNDEN FAZLA MAHKUM EV HAPSİNE ÇIKTI
Mahkum hakları savunucuları, hapishanelerdeki yoğunluktan dolayı Kovid-19 salgını tehlikesine dikkati çekerek Adalet Bakanlığına risk altındaki mahkumların serbest bırakılması için marttan beri baskı yapıyordu.
Adalet Bakanı William Barr, nisan başında hapishane idaresine salgın riski altındaki mahkumların ev hapsine çıkarılmasının arttırılması talimatını vermişti.
Hapishanelerde şimdiye kadar binden fazla mahkum ev hapsine çıkarıldı.
ABD genelinde 473 mahkum ve 279 görevlinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 18 mahkum da hayatını kaybetti.
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