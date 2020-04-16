Tunus'tan Libya'ya destek: Yasal meşruiyetten yanayız
Batı destekli darbeci Hafter'in saldırıya geçtiği Libya'ya bir destek de Tunus'tan geldi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Tunus, Libya konusunda yasal meşruiyetten yanadır." ifadelerini kullandı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesinde Tunus'un Libya meselesinde "yasal meşruiyetten" yana olduğunu ve aksi yöndeki hiçbir beyanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.
"TUNUS GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ..."
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Libya Başbakanı Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Libya meselesinde ülkesinin yasal "meşruiyetten yana" olduğunu belirten Said, "Libya hükümetinin hakimiyet alanını tüm ülke topraklarına yaymasını ümit ettiğini" dile getirdi.
Açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı, "Tunus, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yasal meşruiyeti esas alacaktır çünkü hukuk, esas merci ve temeldir. Tunus, Libya konusunda yasal meşruiyetten yanadır." ifadelerini kullandı.
Libya'daki sorunun ancak Libyalılar tarafından çözüleceğine işaret eden Said, görüşmede, Tunus ve Libya'nın tek bir halk olduğunu ve geleceklerinin de ortak olduğunu belirtti.
LİBYA: TARİH BOYUNCA UNUTULMAYACAK
Libyalıların, "Tunuslu kardeşlerinin olumlu tutumunu" tarih boyunca unutmayacağını ifade eden Libya Başbakanı Serrac ise "iki ülke arasındaki sağlam ilişkilere hiç bir şüphenin zarar veremeyeceğini" vurguladı.
Libya Başbakanı, "Libya'nın Tunus sınırındaki kurumların hükümete bağlı olduğunu ve Tunus halkının güvenliği için çalıştığını" belirtti.
Ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan 2019'da emrindeki milislerle başkenti ele geçirmeleri için saldırı başlatmıştı. "Arap Baharı" sürecinin ardından çalkantılı bir geçiş dönemi geçiren petrol zengini Libya, bu saldırıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.
Libya'da UMH güçleri, pazartesi düzenledikleri operasyonla başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadar uzanan bölgeyi ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden arındırmıştı.
Tunus sınırına yakın birkaç bölgeyi, Hafter'e bağlı milisler geçen ay sonunda ele geçirmişti. Bu dönemde, Hafter milislerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Tunus'un kendileriyle "ortak operasyon" için anlaştığını öne sürmüştü.
Tunus Savunma Bakanı İman el-Hazki, yerel bir televizyona pazar günü verdiği röportajda, UMH'ye bağlı sınırı kontrol eden güçleri, "milis" şeklinde tanımlamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- PKK 2 milyon insanın öldürülmesini istedi
- Trump: Zirve noktasını geçtik
- Arap ülkelerinde Kovid-19 bilançosu artıyor
- Libya'da 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Fransa'nın uçak gemisinde vaka sayısı 668'e yükseldi
- Dünya genelinde ölü sayısı 130 bini aştı!
- ABD'de koronavirüs tedbirleri 2022'ye kadar sürebilir
- İran botlarından ABD savaş gemilerine taciz
- Karayip ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
- Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
- MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
- Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyondan geçti! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu