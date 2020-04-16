Tunus'tan Libya'ya destek: Yasal meşruiyetten yanayız

Batı destekli darbeci Hafter'in saldırıya geçtiği Libya'ya bir destek de Tunus'tan geldi. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Tunus, Libya konusunda yasal meşruiyetten yanadır." ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile telefon görüşmesinde Tunus'un Libya meselesinde "yasal meşruiyetten" yana olduğunu ve aksi yöndeki hiçbir beyanın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"TUNUS GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ..."

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Libya Başbakanı Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya meselesinde ülkesinin yasal "meşruiyetten yana" olduğunu belirten Said, "Libya hükümetinin hakimiyet alanını tüm ülke topraklarına yaymasını ümit ettiğini" dile getirdi.

Açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı, "Tunus, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yasal meşruiyeti esas alacaktır çünkü hukuk, esas merci ve temeldir. Tunus, Libya konusunda yasal meşruiyetten yanadır." ifadelerini kullandı.

Libya'daki sorunun ancak Libyalılar tarafından çözüleceğine işaret eden Said, görüşmede, Tunus ve Libya'nın tek bir halk olduğunu ve geleceklerinin de ortak olduğunu belirtti.

LİBYA: TARİH BOYUNCA UNUTULMAYACAK

Libyalıların, "Tunuslu kardeşlerinin olumlu tutumunu" tarih boyunca unutmayacağını ifade eden Libya Başbakanı Serrac ise "iki ülke arasındaki sağlam ilişkilere hiç bir şüphenin zarar veremeyeceğini" vurguladı.

Libya Başbakanı, "Libya'nın Tunus sınırındaki kurumların hükümete bağlı olduğunu ve Tunus halkının güvenliği için çalıştığını" belirtti.

Ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 4 Nisan 2019'da emrindeki milislerle başkenti ele geçirmeleri için saldırı başlatmıştı. "Arap Baharı" sürecinin ardından çalkantılı bir geçiş dönemi geçiren petrol zengini Libya, bu saldırıyla yeniden şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya'da UMH güçleri, pazartesi düzenledikleri operasyonla başkent Trablus'tan Tunus sınırına kadar uzanan bölgeyi ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerinden arındırmıştı.

Tunus sınırına yakın birkaç bölgeyi, Hafter'e bağlı milisler geçen ay sonunda ele geçirmişti. Bu dönemde, Hafter milislerinin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, Tunus'un kendileriyle "ortak operasyon" için anlaştığını öne sürmüştü.

Tunus Savunma Bakanı İman el-Hazki, yerel bir televizyona pazar günü verdiği röportajda, UMH'ye bağlı sınırı kontrol eden güçleri, "milis" şeklinde tanımlamıştı.