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Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 204 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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BREZİLYA'DA SON 24 SAATTE KOVİD-19 NEDENİYLE 204 KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberi... ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti.

yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 204 artışla 1736'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 3 bin 58 artarak 25 bin 262'ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan , 'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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