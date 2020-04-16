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Fransa'da 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 753 can kaybı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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FRANSA'DA KORONA BİLANÇOSU: 24 SAATTE...

Son dakika haberi... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi.

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