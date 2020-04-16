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İngiltere'de Kovid-19'dan can kaybı 13 bin 729'a ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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İNGİLTERE'DE KOVİD-19'DAN CAN KAYBI 13 BİN 729'A ULAŞTI

Son dakika haberi... Tüm dünya koronavirüs pandemisiyle savaşıyor. Avrupa'da bilanço git gide daha da ağır hale geliyor. 'de son 24 saatte 861 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 13 bin 729'a yükseldi.

'de ortaya çıkarak dünya genelinde 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ve 2 milyondan fazla kişiye bulaşan korona virüs nedeni ile Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. , tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte korona virüs nedeni ile 861 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyururken, hayatını kaybedenlerin toplama sayısı 13 bin 729'a ulaştığını ilan etti. Bakanlık, ülke genelinde korona virüs vaka sayısının 4 bin 618 kişi artarak toplamda 103 bin 93'e ulaştığını açıkladı.


İngiltere Baş Tıbbi Memuru Chris Whitty, dün yapmış olduğu açıklamada bugün açıklanan vakaların düne göre daha yüksek olacağını ön gördüğünü ifade etmişti. İngiltere'de dün korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 761 kişi olurken, bugün ise 100 kişi artarak 861 kişi oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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