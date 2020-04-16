16 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Facebook'tan Kovid-19 kararı! Uyarı bildirimi gönderilecek

Facebook'tan Kovid-19 kararı! Uyarı bildirimi gönderilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
ABONE OL
FACEBOOK'TAN KOVİD-19 KARARI! UYARI BİLDİRİMİ GÖNDERİLECEK

Son dakika haberine göre, Sosyal medya şirketi , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili platform üzerinden yapılan "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, "uyarı" niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.

'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden Kovid-19'la ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA