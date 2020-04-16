Facebook'tan Kovid-19 kararı! Uyarı bildirimi gönderilecek

Son dakika haberine göre, Sosyal medya şirketi Facebook, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili platform üzerinden yapılan "zararlı" yanlış bilgilendirme içeren paylaşımları beğenen ya da paylaşanlara, "uyarı" niteliğinde bildirim göndereceğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, platform üzerinden Kovid-19'la ilgili yapılan yanlış bilgilendirmeler içeren gönderileri beğenen ya da bu paylaşımlarla ilgili yorumda bulanan kullanıcılara, gelecek haftalardan itibaren uyarı bildirimleri gönderilmeye başlanacağı belirtildi.