15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Kıbrıs alarm veriyor: Kovid-19 nedeniyle hastalar evlerinde ölüyor

Güney Kıbrıs alarm veriyor: Kovid-19 nedeniyle hastalar evlerinde ölüyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
GÜNEY KIBRIS'TA KORONA ALARMI!

Dünyayı etlisi altına alan koronavirüs kaynaklı ölümler hızla artıyor. Güney Kıbrıs'ta coronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok insanın evlerinde öldüğü bildirildi.

Rum medyasının okuyucularına manşetten aktardığı haberinde "Yardımsız, evlerinde ölüyorlar. Hastanelerdeki kaotik ortam yüzünden evlerinde kalan kronik hastalığı bulunanlar, hiçbir yardım alamadan evlerinde ölüyor" denildi.

Öte yandan Rum medyası, virüsün toplum içinde yayıldığına işaret ederek, Rum doktorla yaptığı röportajında "Bizim kuşkularımıza ve bilgilerimize göre, koronavirüs dışında başka hastalıklardan ölen kişi sayısı virüsten ölenlerden fazla. Bunun sebebi de Larnaka Hastanesi'nin işleyişini durdurması" denildi.

"VİRÜS DIŞINDA ÖLÜMLER ARTTI"

İsminin açıklanmasını istemeyen Rum doktor "Kalp ve solunum yetmezliği çeken hastalar Larnaka Hastanesi'nde tedavi göremedikleri için evlerinde ölüyor" ifadelerini kullandı. 695 koronavirüs vakasının bulunduğu 'ta salgından 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA