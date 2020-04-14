Son dakika: İngiltere'de corona virüsten bir günde 778 kişi öldü
Son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu. Ayrıca dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti.
İngiltere'de corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 778 artarak 12 bin 107 oldu.
DÜNYA GENELİNDE ÖLENLERİN SAYISI 120 BİNİ AŞTI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 434'e, vaka sayısı 1 milyon 933 bin 800'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 23 bin 644 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 20 bin 465 ile İtalya, 18 bin 56 ile İspanya, 14 bin 967 ile Fransa, 11 bin 329 ile İngiltere, 4 bin 585 ile İran ve 4 bin 157 ile Belçika takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de de 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi.
1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 194 ile Almanya, 2 bin 823 ile Hollanda, 1355 ile Brezilya, 1296 ile Türkiye ve 1138 ile İsviçre oldu.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı.
Virüs bulaşan 456 bin 539 kişi iyileşirken, halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 356 bin 827 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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