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ABD'den tükürük bazlı corona virüs (Covid-19) testine onay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2020
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ABD'DEN TÜKÜRÜK BAZLI CORONA TESTİNE ONAY

Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilmesinde kullanılacak tükürük testinin "acil durum kullanımı"na onay verdiği bildirildi.

tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni tükürük toplama yönteminin, boğazdan örnek alımına göre daha fazla kişiye Kovid-19 testi yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni yöntemle Kovid-19 belirtisi taşıyanların doğrudan test tüpü içerisine tükürüklerini bırakacağı kaydedildi.

Rutgers Üniversitesinde testi geliştiren laboratuvarın yetkilisi Andrew Brooks, bu onayın umut verici olduğunu vurgulayarak, "Bu demek oluyor ki görevlerini icra eden sağlık çalışanlarımız salgın riskine maruz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Brooks, tükürük testiyle 'nin yanı sıra küresel ölçekte de her gün daha fazla hastanın test edilebileceğini belirterek, bu yöntemle test sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımına gerek kalmayabileceğine dikkati çekti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 582 bin 594 kişide tespit edilirken, 23 bin 649 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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