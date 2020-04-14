ABD'den tükürük bazlı corona virüs (Covid-19) testine onay
ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilmesinde kullanılacak tükürük testinin "acil durum kullanımı"na onay verdiği bildirildi.Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni tükürük toplama yönteminin, boğazdan örnek alımına göre daha fazla kişiye Kovid-19 testi yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.
Açıklamada, yeni yöntemle Kovid-19 belirtisi taşıyanların doğrudan test tüpü içerisine tükürüklerini bırakacağı kaydedildi.
Rutgers Üniversitesinde testi geliştiren laboratuvarın yetkilisi Andrew Brooks, bu onayın umut verici olduğunu vurgulayarak, "Bu demek oluyor ki görevlerini icra eden sağlık çalışanlarımız salgın riskine maruz kalmayacak." ifadesini kullandı.
Brooks, tükürük testiyle ABD'nin yanı sıra küresel ölçekte de her gün daha fazla hastanın test edilebileceğini belirterek, bu yöntemle test sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımına gerek kalmayabileceğine dikkati çekti.
Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 582 bin 594 kişide tespit edilirken, 23 bin 649 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- DSÖ'den açıklama: Yeni bir salgın daha patlak verdi
- Çernobil'deki yangın günlerdir söndürülemiyor
- Virüs bu festivalden sıçradı
- NATO’da alarm: Bu krizi engellememiz gerekiyor
- Yumurtayı görünce virüsü unuttular
- Bu iddia çok konuşulur: Koronayı Bill Gates çıkardı!
- Son dakika: ABD'de korona kabusu! Son 24 saatte 1533 kişi öldü
- İngiltere'de büyük artış! Ölü sayısı 12.107 oldu
- Son dakika: Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 122 ölüm
- Putin zorlanarak itiraf etti: Ciddi bir baskı altındayız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
- Çernobil nerede? Çernobil nükleer santrali ne zaman patladı? Çernobil faciası kaç kişi öldü?