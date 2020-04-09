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Flaş corona virüs iddiası: ABD'ye Çin'den değil Avrupa'dan taşındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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FLAŞ KORONA İDDİASI: ÇİN'DEN DEĞİL AVRUPA'DAN YAYILDI

'li Times gazetesinde corona virüsün yayılış yolu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Gazetede yer alan haberde yeni yapılan araştırmalara göre, yeni tip (Kovid-19) salgınının Asya'dan değil Avrupa'dan New York'a taşındığı öne sürüldü.

Times'ın internet sayfasında yer alan haberde, New Yorklulardan alınan genomlarını analiz eden farklı araştırma gruplarının, koronavirüsün ilk teyit edildiği tarihten haftalar önce, şubat ortasında, New York bölgesinde var olduğunu ve bölgeye Asya'dan değil Avrupa'dan gelen ziyaretçiler tarafından getirildiğini ortaya koyduğu bilgisine yer verildi.

"ÇİN DEĞİL AVRUPA..."

Habere göre, Mounth Sinai Icahn Tıp Fakültesinde laboratuvar çalışmaları yapan Genetik Bilimci Harm van Bakel, ekibi ile yaptığı çalışma sonucu, Kovid-19 salgını için, ''Çoğunlu açıkça Avrupalı.'' teşhisinde bulundu.

"ÇARPICI SONUÇ"

Gazetede, New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan başka bir çalışmada da farklı bir grup vaka üzerinde çalışmasına rağmen çarpıcı şekilde benzer sonuçlara ulaşıldığı belirtildi.

"DAHA ÖNCEDEN TESPİT EDİLEBİLİR" İDDİASI

Araştırmalarda ayrıca, virüsün belirtilenden daha önce gizlice yayıldığını, sıkı bir test programı uygulanması durumunda çok daha önceden bunun tespit edilebileceği iddia edildi.

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