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Almanya'da koronavirüs nedeniyle 7 Türk daha hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE 7 TÜRK DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... 'da, (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 7 vatandaşı daha yaşamını yitirdi. Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Hannover ve Frankfurt bölgesinde 7 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerden bazılarının aile bireylerinin de testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından 'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 49'a yükseldi.

Ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 115 bin 104'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 431'e çıktı.

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