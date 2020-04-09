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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Bir günde 610 ölü

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Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU: BİR GÜNDE 610 ÖLÜ

Son dakika haberi.... 'da koronavirüsten son 24 saatte 610 ölüm gerçekleşti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 279 oldu.

Detaylar geliyor...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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