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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 127'ye çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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İTALYA'DA 24 SAATTE 604 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

6 Nisan 2020

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

5 Nisan 2020

İtalya'da nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887 oldu.

4 Nisan 2020

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

3 Nisan 2020

İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 766 kişi arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi.

2 Nisan 2020

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 760 artarak 13 bin 915'e yükseldi.

Detaylar gelecek...

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