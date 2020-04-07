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Rusya'dan Trump'a tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020
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RUSYA'DAN TRUMP'A TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkanı 'ın uzaydaki su ve maden kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanımına izin veren kararnameyi imzalamasına tepki gösterdi.

Peskov, gazetecilerin Trump'ın kaynaklarının kullanımına ilişkin kararnamesi ile ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Hukuki olarak bu kararın detaylarının incelenmesi gerektiğine işaret eden Peskov, "Uzayın özelleştirilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Başkanı , dün Ay ve diğer gök cisimlerinde bulunan su ve madenlerden özel uzay girişim ve araştırmalarını desteklemek üzere faydalanılabilmesini öngören kararname imzalamıştı.

Kararnameyle uzay kaynaklarının özel şirketler ve şahıslarca kullanılmasının önü açılıyor.

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