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AB'den itiraf: İtalya'ya destekte geç kaldık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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AB'DEN İTİRAF: İTALYA'YA DESTEKTE GEÇ KALDIK

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (-19) 75 binden fazla can kaybına neden oldu. Avrupa'da büyük yıkıma neden olan koronavirüs ilk olarak 'yı sonra da ve 'yı vurdu. Öte taraftan 'den çok konuşulacak bir itiraf açıklaması geldi. (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi , AB ülkelerinin İtalya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını bildirdi.

() Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi , 'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından 'nın Kovid-19'dan "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.

GEÇ GELEN "İTALYA YALNIZ DEĞİL" MESAJI

"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.

"İTALYA İÇİN UYDU DEVREDE"

Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların Kovid-19 acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.

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