AB'den itiraf: İtalya'ya destekte geç kaldık

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) 75 binden fazla can kaybına neden oldu. Avrupa'da büyük yıkıma neden olan koronavirüs ilk olarak İtalya'yı sonra da İspanya ve Fransa'yı vurdu. Öte taraftan AB'den çok konuşulacak bir itiraf açıklaması geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya'nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını bildirdi.

AB ) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic Brüksel 'de düzenlediği basın toplantısında, Romanyalı ve Norveçli hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekibin AB tarafından İtalya 'nın Kovid-19'dan "en çok etkilenen" Milan ve Bergamo kentlerine yönlendirildiğini söyledi.

"İtalya'nın diğer AB ülkelerinden destek talebine verilen yanıt başlangıçta yetersizdi." değerlendirmesinde bulunan Lenarcic, şimdi ise İtalya'nın yalnız olmadığını belirtti.



"İTALYA İÇİN UYDU DEVREDE"

Lenarcic, AB'nin Copernicus Uydu Görüntüleme Sistemi'nin de aktive edildiğini belirterek, böylece İtalya'daki sağlık olanaklarının ve kamusal alanların Kovid-19 acil durumu boyunca haritalandırılabileceğini aktardı.