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Son dakika: Japonya’da korona virüsten ölenlerin sayısı arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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JAPONYA’DA KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberine göre; ’da virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 570'e çıktı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 570'e yükseldi.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde etkisini artıran öldürücü virüsü 'da yayılmaya devam ediyor.

Japonya ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün kayda geçen yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 570'e yükseldi.

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Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 3 bin 858 kişiye korona virüsünün bulaştığı bildirildi.

Ülkedeki korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı da 104'e yükseldi. Karantina gemisinin yolcuları arasından hayatını kaybeden 11 kişi dışında, ülke genelinde 93 kişinin korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

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