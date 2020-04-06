Son dakika: ABD'de corona virüsten 24 saate 1151 kişi öldü
Son dakika haberine göre ABD'de corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.
ABD'de günün corona virüs bilançoso açıklandı. ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi.
ABD UÇAK GEMİSİ THEODORE ROOSEVELT'İN KAPTANINDA KORONA VİRÜS ÇIKTI
Öte taraftan ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta korona virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istemesinin ardından görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier'in korona testi pozitif çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta korona virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istedikten sonra görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alınmasının ardından korona testi yaptırdı. Crozier'in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına yaptığı açıklamada Crozier'e yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Crozier'in, korona salgınıyla ilgili mektubunun ortaya çıkmasının ardından görevden alınmasını desteklediğini açıklamıştı.
Bir askerde korona virüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması'na mektup yollayarak askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istemişti.
ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt'te görevli 155 denizcinin korona virüs testi pozitif çıktı.
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