ABD'nin Florida eyaletinde şoke eden kare! 3 bin 500 araç alev alev yandı
ABD’nin Florida eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Florida'nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı'nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda yangın çıktı.
Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi.
3500 ARAÇ KÜL OLDUAlevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.
Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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