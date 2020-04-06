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ABD'nin Florida eyaletinde şoke eden kare! 3 bin 500 araç alev alev yandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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3 BİN 500 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

’nin eyaletindeki bir havaalanında çıkan yangında 3 bin 500 kiralık araç yandı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'nın Fort Myers kentinde Güneybatı Florida Uluslararası Havaalanı'nda park halindeki kiralık araçların bulunduğu yeşil alanda çıktı.



Bölge itfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının Cuma günü meydana geldiği ve 15 dönümlük araziye yayıldığı ifade edildi.
ABD'nin Florida eyaletinde şoke eden kare! 3 bin 500 araç alev alev yandı | Video ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE ŞOKE EDEN KARE! 3 BİN 500 ARAÇ ALEV ALEV YANDI | VİDEO

3500 ARAÇ KÜL OLDU

Alevlerin başlangıçta 20 araca sıçradığı ancak yangın tamamen söndürülene kadar 3 bin 500 aracın kül olduğu belirtildi.

Yaklaşık 18 saat sonra söndürülebilen yangın sırasında yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangının havaalanındaki yapılara sıçramadığı, yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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