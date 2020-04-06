06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
FENERBAHÇE'NİN ESKİ FUTBOLCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Bir dönem ’de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan , yaşamını yitirdi. Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem 'de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan , yaşamını yitirdi.

Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA