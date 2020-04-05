Trump'tan korkutucu koronavirüs açıklaması! ''ABD'de çok sayıda kişi ölecek''

Son dakika haberi..., ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 salgınıyla flaş açıklamalarda bulundu. Trump son yaptığı açıklamada, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, "Maalesef çok sayıda kişi ölecek" dedi. Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtti.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke.

ABD ölü sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada.







NEW YORK'TAKİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette dünden bu yana 630 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybettiğini belirterek, "Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." uyarısında bulundu.

ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınının en yoğun hissedildiği eyalet olan New York'ta Vali Cuomo, bir basın toplantısıyla son durumu değerlendirdi.

Ülke ve eyalet olarak çok zor günler geçirdiklerini anlatan Cuomo, hayatı boyunca böylesine bir kriz yaşamadığını vurguladı.

Cuomo, son 24 saatte New York'ta koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini ifade etti.

Vali Cuomo ayrıca, eyalet genelindeki vaka sayısının da yaklaşık 10 bin artışla 113 bin düzeyine yükseldiğini belirtti.

New York için özellikle bu haftanın daha da kötü geçeceği uyarısında bulunan Vali Cuomo, "Kimse bu süreçteki en yüksek rakamların ne olacağını söyleyemez. Henüz zirveyi görmedik ama yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

