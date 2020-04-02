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İran Meclis Başkanı Ali Laricani koronavirüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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İRAN MECLİS BAŞKANI ALİ LARİCANİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ali Laricani’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. İran’da toplam koronavirüs vakası 50 bin 468’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160’a ulaştı.

Ali Laricani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani'nin karantina altına alındığı açıklandı.

İran'da toplam koronavirüs vakası 50 bin 468'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160'a ulaştı.

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