İran Meclis Başkanı Ali Laricani koronavirüse yakalandı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. İran’da toplam koronavirüs vakası 50 bin 468’e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160’a ulaştı.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. İran Meclisi Halkla İlişkiler Ofisi, tarafından yapılan açıklamada Meclis Başkanı Ali Laricani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulurken, Laricani'nin karantina altına alındığı açıklandı.

İran'da toplam koronavirüs vakası 50 bin 468'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 160'a ulaştı.