Almanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı

Koronavirüs vaka sayıları açıklanan Almanya'da, 2 bin 300 sağlık personeline koronavirüs bulaştığı belirtildi. Koronavirüs vaka sayısının 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 1090'a yükseldiği belirtildi.

Almanya'da 2 bin 300 sağlık personeline yeni tip koronavirüs bulaştığı bildirildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesinin, Robert Koch Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberinde, ülkede 2 bin 300 doktor ve hemşireye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Haberde, durumu ağır olan hastalar için bunun sıkıntılara yol açabileceği vurgulandı.

Enfekte olan sağlık personelinin hastanelerde görev yaptığı belirtilerek, bu kişilerin özel muayenehaneler, laboratuvar ile yaşlı bakımevlerinde çalışmadıkları aktarıldı.

Almanya'da eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19'a enfekte olanların sayısı 84 bin 415'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1090'a yükseldi.