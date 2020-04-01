İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağır: 24 saatte 727 ölü
Son dakika haberine göre, İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi.
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