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İtalya'da Kovid-19 bilançosu ağır: 24 saatte 727 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İTALYA'DA KOVİD-19 BİLANÇOSU AĞIR: 24 SAATTE 727 ÖLÜ

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi.

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