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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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İTALYA KORONAVİRÜSTE SON RAKAMI AÇIKLADI

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Detaylar gelecek...

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

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