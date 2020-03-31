Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.
Detaylar gelecek...
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Korona sonrası sokakları yabani keçiler bastı!
- Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor
- Putin'e koronavirüs şoku!
- Veliaht Prens Selman ABD'deki vatandaşlarını gizlice takip ediyor
- Hollanda'da virüsten ölenlerin sayısı bini aştı
- ABD'de son 24 saatte koronadan ölenlerin sayısı...
- Dünya genelinde ölü sayısı 40 bini aştı
- Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir
- İngiltere'de korkunç rakam!
- Akıllara zarar açıklama! Koronadan öleceklerin sayısını böyle duyurdu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
- Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?
- 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?