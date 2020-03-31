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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Son dakika haberleri... Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

Detaylar gelecek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

Son dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı SON DAKİKA: İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12 BİN 428'E ULAŞTI

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