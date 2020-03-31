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Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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HOLLANDA'DA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI BİNİ AŞTI

'da yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak bin 39'a çıktı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Buna göre dün 864 olan ölü sayısı 175 artarak bin 39'a, 11 bin 750 olan vaka sayısı 845 artışla 12 bin 595'e çıktı.

Son 24 saatte 722, şimdiye kadar ise 4 bin 712 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ulusal Değerlendirme Vakfı (NICE) da, bin 68 hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

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