Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak bin 39'a çıktı.Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.
Buna göre dün 864 olan ölü sayısı 175 artarak bin 39'a, 11 bin 750 olan vaka sayısı 845 artışla 12 bin 595'e çıktı.
Son 24 saatte 722, şimdiye kadar ise 4 bin 712 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da, bin 68 koronavirüs hastasının yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- İngiliz basını bu skandalı konuşuyor!
- ABD'li doktorlar virüs karşısında diz çöktü
- Hindistan'da sokağa çıkma yasağı insani trajediye dönüştü
- Yeni doğan bebekte korona tespit edildi
- Korona korkusu bunu da yaptırdı!
- Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor
- Akıllara zarar açıklama! Koronadan öleceklerin sayısını böyle duyurdu
- Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir
- İspanya ve İran'da ölü sayısı her geçen gün artıyor!
- ABD, Çin’i ikiye katladı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?