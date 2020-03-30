Son dakika: İspanya ve İran'da son 24 saatin bilançosu açıklandı

Son dakika haber... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi. Ayrıca İspanya'da corona virüsten 812 insan daha öldü, can kaybı 7 bin 340'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Çin'den başlayan virüsün merkezi önce İtalya oldu ardından önlenemeyen bir hızla ABD ilk sıraya çıktı.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bine yaklaştı. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı ise 722 bin 435 oldu.

İRAN'DA SON 24 SAATTE 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs vakalarında en çok artışın görüldüğü ülkelerin arasında yer alan İran'da son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetti. İran'da görülen son vaka sayısıyla birlikte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 186 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 41 bin 495'e çıktığını duyurdu. İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 13 bin 911 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 511 kişi olarak bildirildi.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340'a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya'da son 24 saatte 812 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısının 7 bin 340'a yükseldiğini açıkladı.

ENFEKTE KİŞİ SAYISI ÇİN'İ AŞTI

İspanya'da virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin'i geçerek 85 bin 195'e ulaştı. Çin'de 82 bin 152 kişinin koroanvirüse yakalandığı belirtiliyor. İspanya'da 17 bin kişinin tedavisinin tamamlandığı, 47 bin kişinin ise tedavisinin hastanelerde devam ettiği ifade edildi.

