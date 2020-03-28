Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Palu şehrinin 105 kilometre güneyi olan depremin yerin 40 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Yerel basındaki haberlere göre, deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Dün, Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9, 22 Mart'ta da Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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