Son dakika: Yunanistan'da Türk köyü korona virüs sebebi ile karantinaya alındı
Son dakika haberi... Yunanistan'ın İskeçe kentinde Türklerin yaşadığı Şahin köyü, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.Yunanistan'ın İskeçe kentinde yer alan Türklerin yaşadığı Şahin köyü, korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle karantina altına alındı.
Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias yaptığı açıklamada, Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Şahin köyünde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Şahin köyünde Avrupa'da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının arttığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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