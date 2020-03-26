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Son dakika: Yunanistan'da Türk köyü korona virüs sebebi ile karantinaya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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YUNANİSTAN'DA TÜRK KÖYÜ KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberi... 'ın İskeçe kentinde Türklerin yaşadığı Şahin köyü, (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

'ın İskeçe kentinde yer alan Türklerin yaşadığı Şahin köyü, vakalarının artış göstermesi nedeniyle karantina altına alındı.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada, Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Şahin köyünde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Şahin köyünde Avrupa'da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının arttığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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