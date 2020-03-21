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ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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ABD'DE KOVİD-19 VAKA SAYISI 19 BİN 624'E, ÖLÜ SAYISI 260'A ULAŞTI

Son dakika haberi... Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden 'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor. ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624'ü, ölü sayısı 260'ı buldu.

Virüse karşı ülkedeki rakamları takip eden paylaştığı son verilere göre, 'deki vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı.

Eyalet bazında bakıldığında en çok vakanın, ülkenin en büyük metropollerinden kentini de barındıran New York eyaletinde olduğu göze çarpıyor.

- EN ÇOK VAKA NEW YORK'TA, EN ÇOK ÖLÜM WASHİNGTON'DA

Vaka sayısı 8 bin 403 olan New York'u 1524 vaka ile Washington, 1247 vaka ile California eyaletleri takip ediyor.

En çok ölümün ise 83 kişi ile Washington'da olduğu, bu eyaleti 46 ölümle New York'un, 24 ölümle California'nın takip ettiği görülüyor.

Öte yandan, ABD'de dün Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 322, ölü sayısının 210 olduğu bildirilmişti.

Buna göre, son 24 saatteki rakamlara bakıldığında ABD'deki vaka sayısı 5 bin 302, ölümler ise 50 kişi arttı.

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