20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Meclise böyle geldi! Bulgar liderden dikkat çeken koronavirüs önlemi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
MECLİSE BÖYLE GELDİ! DİKKAT ÇEKEN KORONA ÖNLEMİ

'da meclise giden Volya Partisi lideri 'nin koronavirüse karşı tedbir almak için maske ve eldivenin yanı sıra vücudunu tamamen kaplayan korucuyu kıyafet giymesi dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede zirveler ve organizasyonlar iptal olsa da 112 vaka ve 3 ölümün kayıtlara geçtiği 'da meclis oturumları devam ediyor. Oturumda bazı vekiller önlem olarak koruyucu maskeler taksa da sandalyelerin boş kaldığı görüldü.

Mecliste en çok dikkat çeken isim ise Volya (irade) Partisi lideri oldu.

Yardımcısıyla beraber oturuma gelen Mareshki, vücudunu tepeden tırnağa kaplayan koruyucu bir kıyafet giydi. Küsüye de bu şekilde çıkan Mareshki, meraklı bakışların hedefi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA