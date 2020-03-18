18 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Endonezya'da korkutan deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020
ABONE OL
ENDONEZYA'DA KORKUTAN DEPREM!

'nın eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında alarmı da verilmedi.

'nın eyaletinde 5,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Morotai Adası'ndaki Daruba bölgesinin 117 kilometre kuzeybatısında olan depremin, yerin 76 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre ölen veya yaralananın olmadığı deprem sonrasında alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA