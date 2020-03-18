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İran'da 103 yaşındaki bir kadın koronavirüsü yendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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103 YAŞINDA HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

'da koronavirüsten ölüm sayısı her geçen gür artarken, ülkenin Simnan eyaletinde koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan 103 yaşındaki bir kadının taburcu edildiği açıklandı.

'da Simnan Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktorlarından Nevid Danayi yaptığı açıklamada, 103 yaşındaki bir kadının korona virüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Doktor Danayi, "Yaklaşık bir hafta önce korona virüsü teşhisi ile Simnan'da bulunan Kevser Hastanesine yatışı gerçekleştirildi ve tıbbi tedavi gördükten sonra iyileşerek bugün taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran'da Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle ölü sayısının 988 ve vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

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