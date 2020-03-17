Koronavirüs tespit edilmişti... Nijerya'da doktorlar greve gitti!
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz greve gitme kararı aldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede 3. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinden birkaç saat sonra başkent Abuja'daki doktorlar süresiz grev başlattı.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği Abuja Başkanı Roland Aigbovo yaptığı açıklamada, kentte görevli doktorların 2 aydır maaş alamadığını belirtti.
Aigbovo, doktorların maaş alana kadar işe dönmeyeceklerini, ayrıca sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin de artırılması gerektiğini ifade etti.
Birçok ülkenin Kovid-19 ile mücadele ettiği dönemde Nijerya'daki grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.
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