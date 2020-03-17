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Koronavirüs tespit edilmişti... Nijerya'da doktorlar greve gitti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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NİJERYA'DA DOKTORLAR GREVE GİTTİ!

ülkesi 'nın başkenti Abuja'da görev yapan doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz greve gitme kararı aldı. Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede 3. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinden birkaç saat sonra başkent Abuja'daki doktorlar süresiz grev başlattı.

Yerleşik Doktorlar Birliği Abuja Başkanı Roland Aigbovo yaptığı açıklamada, kentte görevli doktorların 2 aydır maaş alamadığını belirtti.

Aigbovo, doktorların maaş alana kadar işe dönmeyeceklerini, ayrıca sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin de artırılması gerektiğini ifade etti.

Birçok ülkenin Kovid-19 ile mücadele ettiği dönemde Nijerya'daki grev kararının, Devlet Başkanı liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.

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