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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölüm sayısı 2 bin 158 oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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İTALYA'DA ÖLÜM SAYISI ARTTI

Son dakika haberleri... İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi.

Detaylar gelece...

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