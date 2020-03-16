Merkel'in basın toplantısı öncesinde gazetecilerin oturma düzeni olay oldu
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde ilginç görüntüler gündeme damga vurdu.. Basın toplantısında gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni, koronavirüsle mücadele bazında dikkat çekti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, gazetecilerin karşısına çıkarak bir basın toplantısı düzenledi. Merkel'in basın toplantısındaki gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni dikkat çekti.
KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Merkel'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi gazetecilerin oturma yerleri ayarlanırken, her gazeteci arasına belli bir mesafe koyuldu. Gazetecilerin sandalyelerinin arasındaki uzaklığın, koronavirüs salgınına karşı bir önlem olarak yapıldığı görüldü.
Merkel'in toplantısındaki açıklamaları kadar, gazeteciler için hazırlanan oturma düzeni de dünya basınında dikkat çekti.
İşte o topantıdan görüntüler...
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