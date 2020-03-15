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Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.03.2020
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SON DAKİKA: İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI KORKUNÇ RAKAMLARA ULAŞTI

'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 368 kişi artarak 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi

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